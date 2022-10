Uvet spinge su Jump, rilancio del t.o. dinamico

Tempo di rilancio per Jump, il tour operator dinamico di casa Uvet. L’azienda annuncia la creazione di un team multidisciplinare, composto da addetti al booking, esperti di operativo e commerciale, nato per supportare gli agenti di viaggi che utilizzano la piattaforma di self booking.

Sta per partire, inoltre, la campagna di marketing con il claim Jump, il velocista dinamico. Book easy sempre, tailor made quando vuoi!. Un messaggio che intende riassumere le caratteristiche della piattaforma: “Velocità di restituzione risultati, facilità di prenotazione, possibilità di acquistare prodotti già pacchettizzati o creati su misura dall’agente di viaggi, unitamente alla possibilità di gestire in autonomia la propria redditività, impostando il prezzo di vendita”.

Andrà in stampa, nel frattempo, un folder illustrativo e partirà il piano di incentivazione vendite (presentato alle adv in una serie di webinar organizzati) che farà leva su sistemi premianti come il cashback e il membership award.

«In autunno presenteremo anche alcune importanti novità che accompagnano il rilascio dell’ultima release di Jump», anticipa Leonardo Rosatelli, coordinatore del progetto, con riferimento al «servizio di alert che si attiva in caso di diminuzione del prezzo di un servizio, il servizio di assegnazione dei posti volo direttamente dal portale, la ricerca di tariffe volo pubbliche o negoziate e ulteriori filtri utili nella ricerca di hotel».