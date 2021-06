Uvet, il Santo Stefano Resort vaccina tutto il personale













Operazione vaccino completata per il personale dipendente e stagionale del Santo Stefano Resort & Spa, nell’arcipelago de La Maddalena, di Uvet Hotel Company.

«Dopo i difficili mesi trascorsi per via della pandemia da Covid-19, siamo molto contenti di poter annunciare che tutto il personale dipendente e stagionale della nostra struttura Santo Stefano Resort & Spa è stato vaccinato – ha commentato Beppe Pellegrino, responsabile di Uvet Hotel Company– Abbiamo sempre creduto nella ripartenza e siamo alla continua ricerca di nuove strutture in particolare in Puglia, Sardegna, Sicilia, Grecia e Spagna. Puntiamo a un’estate 2021 all’insegna della sicurezza e del relax per i nostri clienti».

La struttura Uvet Hotel Company dispone di 299 camere, alcune con vista giardino e altre con vista mare. Le Family Suites hanno un doppio ingresso, due ambienti e due bagni. Sono due i ristoranti all’interno della struttura: l’Allium e il Covo; il resort ha anche due due spiagge attrezzate con lettini e ombrelloni, fino alla possibilità di attività sportive e numerose escursioni nei territori circostanti.