Uvet Hotel Company riapre le sue strutture sotto il segno della sicurezza

Uvet Hotel Company, società del Gruppo Uvet specializzata nella gestione di hotel e resort in tutto il mondo, riapre le proprie strutture garantendo tutte le necessarie misure di sicurezza tese a contrastare la diffusione del coronavirus, come ad esempio il servizio al tavolo nei ristoranti o anche il distanziamento sociale in spiaggia.

Già dall’11 e dal 12 giugno hanno aperto le proprie porte ai clienti l’Antica Torre del Nera Spa & Resort a Scheggino, nel cuore dell’Umbria, e Le Picchiaie Resort & Spa a Portoferraio, sull’Isola d’Elba. Ora, sempre in vista della stagione estiva, il 12 luglio si preparano ad aprire anche il Santo Stefano Resort & Spa nell’arcipelago della Maddalena, in Sardegna, e il Mursia Resort & Spa sull’Isola di Pantelleria.

Dal 1° luglio, invece, spostandoci all’estero si aprirà il Gangehi Island Resort & Spa alle Maldive, e dal 15 luglio il Twiga Beach Resort & Spa di Watamu, in Kenya. Dal 1° agosto saranno disponibili il Deep Blue Inn Resort di Marsa Alam, e il Faraana Reef Resort di Sharm el-Sheikh, in Egitto.

Diversi gli sport che si possono praticare mantenendo le distanze di sicurezza: vela, canoa, tennis, paddle, yoga, pilates, attività a corpo libero, aerobica, stretching, beach volley.

I collaboratori di Uvet Hotel Company stanno seguendo una formazione specifica sui protocolli di prevenzione, igiene e sicurezza, con un care manager cui è affidato il compito di verificare e garantire il rispetto di tutte le norme previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss).