Uvet Hotel Company, pronto il sito web dedicato alle esperienze

Uvet Hotel Company potenzia il proprio sito web con nuove funzioni. La piattaforma punta su un concept diverso in cui la prenotazione della struttura alberghiera è legata principalmente al tipo di esperienza che vuole vivere il cliente, così da suggerire la struttura alberghiera più indicata.

Il nuovo portale, ottimizzato per ogni dispositivo e con nuovi contenuti permette, di poter scegliere la vacanza anche in base all’esperienza e alla tipologia. Già dalla homepage, è possibile scegliere tra: Sole e mare, Relax & Spa, Arte e cultura, Fuga di coppia e Avventura. Nella sezione “esperienze”, inoltre, le strutture alberghiere sono divise tra quattro categorie: Explore, Gourmet, Relax e Sport.

In occasione dell’apertura dei resort la società del gruppo Uvet investe in tecnologia nell’ottica di valorizzare il turismo esperienziale. «Uvet Hotel Company è sempre orientata verso l’innovazione; oltre a riaprire in sicurezza i propri resort ha anche investito per sviluppare il nuovo sito web ancor più adatto alle esigenze dei nostri clienti – ha dichiarato Beppe Pellegrino, responsabile di Uvet Hotel Company – Ma non investiamo solo nella riapertura delle strutture e nel potenziamento delle tecnologie, perché siamo anche alla ricerca di nuovi hotel e resort in Italia e all’estero per poter offrire un ventaglio sempre più ricco di esperienze e destinazioni».

Nella sezione “magazine” del sito, è possibile conoscere le news legate alle destinazioni, per far scoprire il patrimonio storico, naturalistico e culturale delle mete presenti e gli eventuali festival ed eventi che i clienti potrebbero vivere una volta giunti sul luogo. Gli utenti possono prenotare direttamente online, in tutta sicurezza ed è possibile verificare la disponibilità di ogni struttura in tempo reale.

Di seguito le date di riapertura dei resort di Uvet Hotel Company: già aperti Antica Torre del Nera Spa & Resort e Le Picchiaie Resort & Spa; apre il 1° luglio Gangehi Island Resort & Spa; il 10 luglio Santo Stefano Resort & Spa; il 12 luglio Mursia Resort & Spa; il 1° agosto Deep Blue Inn Resort e Faraana Reef Resort.