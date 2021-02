Uvet gestirà tre nuovi resort tra Sicilia e Calabria













Salgono a dodici le strutture alberghiere complessive a marchio Uvet Hotel Company tra Italia ed estero. La società del Gruppo Uvet, infatti, si espande in Sicilia e Calabria attraverso la gestione di tre nuovi resort: il Falconara Resort&Spa di Marina di Butera a Caltanissetta, la Baia dei Mulini Resort&Spa di Erice a Trapani, e l’Infinity Resort di Tropea.

«L’espansione di Uvet Hotel Company in Sicilia e in Calabria con questi tre resort dimostra la volontà del Gruppo di guardare al futuro puntando sull’Italia e investendo su nuove strutture – ha commentato Beppe Pellegrino, responsabile di Uvet Hotel Company – Il nostro obiettivo è continuare a crescere ampliando la nostra presenza nel mediterraneo e nei caraibi dove siamo alla continua ricerca di strutture in linea con i nostri standard di qualità e sicurezza, questo anche per offrire un ricco ventaglio di scelte per i nostri clienti».

Il Falconara Resort&Spa di Marina di Butera, in provincia di Caltanissetta, è una struttura a 4 stelle. Si trova di fianco al Castello di Falconara, a 10 minuti di auto dal Palazzo Trigona-Rabugino, da Museo del Mare e a meno di un’ora da Agrigento, Valle dei Templi e Scala dei Turchi. Al Falconara Resort & Spa, inoltre, è possibile servirsi di solarium, palestra, campo da tennis, piscina, centro benessere e sauna. La struttura offre complessivamente 65 camere: matrimoniale classica, familiare con doppia matrimoniale, matrimoniale superior, suite standard e suite executive.

Sempre in Sicilia sorge la Baia dei Mulini Resort&Spa, che si trova proprio sulla spiaggia di Erice Mare, in provincia di Trapani, con vista sulle isole Egadi. La struttura a 4 stelle offre una spiaggia dalla sabbia fine e attrezzata con ombrelloni e lettini e si trova a 4 chilometri dal centro città e a venti dall’aeroporto di Birgi. Offre complessivamente 112 camere: doppie, triple, quadruple e superior.

L’Infinity Resort di Tropea, in provincia di Vibo Valentia, è una moderna ed elegante struttura 4 stelle di nuova apertura costruita su un promontorio a picco sul mare, ben inserita nella natura. Il resort sorge in località Parghelia, piccolo centro sul versante tirrenico a breve distanza dalla rinomata cittadina di Tropea.

L’Infinity Resort dispone di un accesso al mare privato con terrazza solarium attrezzata con lettini e ombrelloni e di una piscina panoramica vista mare. Alle attività marine si aggiungono anche altre ricche attività di intrattenimento come escursioni, passeggiate, gite in barca, percorsi archeologici, degustativi, minicrociere per le Isole Eolie. Il resort offre 52 camere: classic, superior, deluxe, prestige e junior suite.