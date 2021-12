Uvet affida network e tour operator a Bonacchi













Figura di spicco per il trade della vecchia Alitalia, poi passata in amministrazione straordinaria, che non è poi salito a bordo della nuova Ita Airways, Nicola Bonacchi entra nel Gruppo Uvet inun ruolo di primo piano. Dopo quasi sette anni in AZ (da ultimo aveva ricoperto il ruolo di vice president international markets e leisure), quindi, Bonacchi fa il salto dalla compagnia aerea alla distribuzione organizzata con la nomina a direttore generale dell’area leisure del Gruppo che raggruppa agenzie, t.o. e incoming.

Il manager, infatti, entra in Uvet con l’obiettivo di spingere la ripartenza del settore turismo del Gruppo e sotto la sua direzione coordinerà tutta la parte di distribuzione del network (le agenzie di Uvet Travel System, le agenzie del Gruppo e i Personal Travel Specialist), la parte del tour operator (Settemari, Amo il Mondo e Jump) e tutta la parte di Incoming (Sardatur Holidays e Select Italy).

Uvet sta tentando il rilancio del network (dopo l’uscita di Andrea Gilardi e la nomina di Alberto Graziani, responsabile della divisione distribuzione) e di tutte le sue divisioni, in seguito alle sofferenze subite durante gli ultimi 22 mesi di pandemia. Nelle ultime settimane, infatti, la compagnia aerea del Gruppo, Blue Panorama, ha chiesto il concordato con riserva e messo a terra i suoi aerei; mentre i t.o. Settemari e Jump hanno sospeso le operazioni fino alla prossima primavera.

Laurea in Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in management dell’Innovazione, Nicola Bonacchi inizia la sua carriera professionale in American Express, prima di passare in Tnt dove rimane otto anni fino ad arrivare ad occupare la carica di Sales Director. In seguito, approda in Italo-NTV come sales director business & international e, infine, in Alitalia come vice president sales Italy .

«Sono felice di accogliere Nicola Bonacchi come nuovo Direttore Generale dell’area Leisure – ha commentato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet – Il suo arrivo darà una spinta in più a tutta la società in un’area strategica come quella Leisure. Nicola porta con sé un importante bagaglio di esperienza e gode della mia totale fiducia e stima in vista delle sfide professionali che ci attendono».

«Sono molto contento di entrare a fare parte del Gruppo Uvet e di mettere a disposizione dell’azienda la mia esperienza maturata in tanti anni di carriera all’interno dei trasporti e del turismo in Italia e in contesti internazionali. Ringrazio la famiglia Patanè e tutto il Gruppo per la fiducia che è stata riposta in me e che spero di ripagare mettendomi fin da subito al lavoro – ha commentato Nicola Bonacchi, direttore generale dell’area Leisure del Gruppo Uvet – Il nostro obiettivo deve essere quello di spingere la ripartenza del turismo, segmento fondamentale non solo per Uvet ma anche per tutto il sistema economico italiano, lavorando in stretto contatto con agenzie e tour operator».