Uvet affida a Sabrina Cipriani la guida della divisione Pharma&Healthcare













Uvet Global Business Travel ha affidato a Sabrina Cipriani il ruolo di head of Pharma&Healthcare di Uvet Gbt e di Congress Lab. Per la manager si tratta di un ritorno nel Gruppo dove aveva già lavorato tra il 2000 e il 2002 come team leader Mice. Cipriani ha iniziato la sua carriera in Acentro Turismo e successivamente in Carlson WagonLit. Nel 2003 è passata ad Hrg Italia.

Un ben tornata arriva dal presidente Luca Patanè, che dichiara: «Uvet vuole continuare a investire sulle persone e sulle loro competenze. L’area pharma è per noi fondamentale. L’obiettivo è sempre quello di migliorare e crescere».

«Torno in un ambiente familiare come quello di Uvet, arricchita e cresciuta grazie alle esperienze che ho avuto a 360 gradi, sia sulla parte pharma che sulla parte Mice – commenta Sabrina Cipriani – Stiamo già portando avanti lo sviluppo di progetti ambiziosi, come il tool Uvetspace per la gestione di meeting e congressi, che stiamo lanciando in queste settimane».

La divisione Pharma&Healthcare di Uvet ha tre uffici tra Milano, Firenze e Roma e conta su 90 collaboratori specializzati. Core business la gestione di eventi formativi a livello europeo e mondiale e tutto il Mice legato al settore.