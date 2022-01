Utat Viaggi, online il catalogo “America: yes we can”













Con lo slogan “America: yes we can”, Utat Viaggi annuncia l’uscita online del nuovo catalogo dedicato alle destinazioni Stati Uniti e Canada per il 2022.

America: yes we can conta 224 pagine di prodotto e celebra innanzitutto gli Usa, celebra meta turistica che ha riaperto ai viaggi lo scorso 8 novembre 2021. Nell’offerta troviamo anche la possibilità di accedere al pacchetto Pasqua a New York, così come la Florida, la California e le Hawaii. Possibile anche l’itinerario da Montréal a La Grande Mela.

Utat continua dunque a fare leva sulla sua specializzazione e propone una scelta molto ampia di viaggi di gruppo con guida parlante italiano (50 diversi itinerari), pacchetti in fly & drive (72 diversi itinerari), soggiorni speciali in ranch, hotel storici e glamping.

Presente anche un’intera sezione dedicata agli “Appassionati” e ai “Repeater”, con programmi tematici.