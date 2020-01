Utat Viaggi partecipa al roadshow sulle Montagne Rocciose

Anche il tour operator Utat Viaggi, attraverso la product manager Usa Arianna Pradella, prenderà parte al roadshow itinerante organizzato da Great American West Italia, che promuoverà i cinque Stati delle Montagne Rocciose: Idaho, Montana, Wyoming, Nord Dakota e Sud Dakota.

In programma quattro tappe dedicate agli agenti di viaggi, dal 26 al 30 gennaio, a Brescia, Bologna, Siena e Roma, in occasione delle quali verrà presentata la programmazione di Utat Viaggi dedicata a questa zona cosi spettacolare e ricca di spunti paesaggistici, naturali, etnici e storici. Per l’occasione l’operatore distribuirà un estratto del catalogo Usa 2020 che raggruppa l’offerta di pacchetti in formula self drive e in formula tour di gruppo nel Great American West.