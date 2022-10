Usa, via libera alla joint venture Delta-Latam

Il dipartimento dei Trasporti Usa ha dato il via libera alla joint venture tra Delta Air Lines e il Gruppo Latam. L’accordo è strategico per l’asse Nord-Sud America e consentirà ai passeggeri di accedere a più di 300 destinazioni tra Stati Uniti/Canada, Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Uruguay.

La jv permetterà più vantaggi sia per il settore del trasporto passeggeri, sia sul cargo: servizi migliorati e offerte di rotte ampliate, che si aggiungeranno alle rotte in codeshare e ai reciproci vantaggi di fidelizzazione già in essere.

«La partnership di Delta con Latam aiuterà a far crescere il mercato tra il Nord e il Sud America e fornirà vantaggi significativi per i clienti», ha detto il ceo di Delta Ed Bastian. In quest’ottica, la nuova joint venture potrà anche aiutare lo sviluppo del network di Ita Airways se dovesse andare in porto la trattativa tra il governo italinao e il consorzio che vede come maggiori protagonisti proprio Delta Air Lines insieme al fondo Certares.