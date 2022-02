Usa, vettori in pressing su Biden: «Basta restrizioni per i turisti vaccinati»













Con le vaccinazioni che procedono a ritmo sostenuto il governo Usa deve rimuovere i divieti e tutte le restrizioni per i passeggeri vaccinati che vogliono entrare negli States. È questa l’esortazione lanciata da Iata e A4A (Airlines for America) insieme ad altre 24 rappresentanze del trasporto aereo internazionale – che segue l’appello di qualche giorno fa dell’Asta, l’associazione degli agenti di viaggi statunitensi – all’amministrazione statunitense.

In una nota congiunta, infatti, le associazioni sottolineano l’urgenza di rimuovere l’obbligo di test pre-partenza per i viaggiatori aerei completamente vaccinati che volano verso gli Stati Uniti.

Nell’appello si ribadisce come la popolazione di viaggiatori vaccinati non aggiunge ulteriori rischi alla popolazione nazionale degli Stati Uniti: l’aumento dei livelli di immunità, la pervasività del Covid-19 in tutti i 50 stati degli Stati Uniti, l’aumento dei tassi di vaccinazione e nuove terapie indicano tutti la rimozione dell’obbligo di test per i viaggiatori completamente vaccinati.

«L’esperienza di Omicron – dichiara esplicitamente Willie Walsh, direttore generale Iata – ha chiarito che le restrizioni di viaggio hanno un impatto minimo o nullo in termini di prevenzione della sua diffusione. Inoltre, poiché Omicron è già ampiamente presente negli Stati Uniti, i viaggiatori completamente vaccinati non comportano rischi aggiuntivi per la popolazione locale. I viaggiatori internazionali non dovrebbero essere soggetti a requisiti di screening aggiuntivi rispetto a quelli applicati ai viaggi nazionali. Infatti, in questa fase della pandemia, i viaggi dovrebbero essere gestiti allo stesso modo dell’accesso a centri commerciali, ristoranti o uffici».

Dati alla mano, più di 74,3 milioni di persone, ovvero almeno il 22% della popolazione degli Stati Uniti, hanno avuto il Covid-19, e questo è quasi certamente un numero insufficiente a causa di infezioni asintomatiche e test limitati all’inizio della pandemia. Se combinati con una popolazione adulta che è completamente vaccinata al 74%, lata e le altre organizzazioni ritengono che gli Stati Uniti abbia ormai sviluppato livelli molto elevati di immunità della popolazione.

Inoltre le organizzazione rilevano come l’Ue ha già raccomandato ai suoi Stati membri di rimuovere le restrizioni per i viaggi all’interno dell’Ue e il Regno Unito ha annunciato la rimozione dei test pre-partenza Covid-19 per i viaggiatori aerei vaccinati per l’ingresso nel paese. Il Regno Unito ha concluso che il costo sia per i passeggeri che per le compagnie aeree del mandato di test non poteva più essere giustificato poiché non vi erano prove che il regime proteggesse la popolazione dal COVID-19.