Usa, stop al programma Covid-19 per le crociere













Il programma Covid-19 dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) statunitensi non è più in vigore. I Cdc hanno eliminato il sistema di codifica a colori per denotare i casi di Covid-19 a bordo delle navi da crociera. Lo stop arriva dopo mesi in cui le normative si sono via via mitigate in relazione all’evoluzione della pandemia.

Il sistema dipendeva, secondo il centro di controllo e prevenzione, “dal fatto che ciascuna compagnia di crociera avesse gli stessi standard di test di screening Covid-19, che ora possono variare tra le compagnie di crociera. Pertanto, la pagina web sullo stato del colore della nave da crociera è stata ritirata. Cdc continuerà a fornire test raccomandazioni per gli operatori di navi da crociera da seguire e le navi da crociera continueranno a segnalare casi di Covid-19 al dipartimento governativo”.

Nei prossimi giorni saranno disponibili nuove linee guida e strumenti per la gestione dei programmi di mitigazione del virus.

In ogni caso, i crocieristi possono contattare direttamente la propria compagnia di crociera per verificare la situazione a bordo della nave.

Sulla sospensione del programma, arriva il plauso di Clia. “È un importante passo avanti nel Cdc che allinea le linee guida per le crociere con quelle stabilite per altri settori dei viaggi, dell’ospitalità e dell’intrattenimento – fa sapere in una nota l’associazione delle compagnie crocieristiche – Il tramonto del programma Cdc è una testimonianza dell’efficacia dei protocolli completi e solidi del settore”.