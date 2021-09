Usa, sette destinazioni al massimo livello di allerta Covid













Lo U.S. Centers for Disease Control and Prevention ha alzato al massimo il livello di allerta Covid per viaggi in sette destinazioni, inclusa la Svizzera.

Nell’elenco delle nuove mete considerate ad altissimo rischio, oltre alla Svizzera, troviamo Porto Rico, Azerbaijan, Estonia, Guam, Macedonia del Nord e St. Lucia. Come spiega la testata Usa Travel Weekly, sono circa 80 le destinazioni attualmente in lista con il livello 4 di allerta.

Inoltre, lo U.S. Centers for Disease Control and Prevention ha aumentato da 2 a 3 l’alert per Canada, Germania, Bermuda e Moldova.

Scendono dal livello 4 al 3 (dove è presente anche l’Italia), infine, Indonesia, Bahrain, Oman, Namibia, Rwanda e Zimbabwe.