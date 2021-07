Usa, porte chiuse all’Europa. Biden non apre al turismo













Ancora nulla di fatto. L’amministrazione Biden non è ancora pronta a riaprire le frontiere Usa ai viaggiatori provenienti dall’Europa e da molti altri Paesi stranieri. Jen Psaki, press secretary della Casa Bianca, ha ribadito come da Uk, dall’Irlanda, dai 26 stati dell’Ue, da Cina, India, Sudafrica, Brasile e Iran non si potranno ancora raggiungere gli Stati Uniti, a causa del perdurare della pandemia da Covid-19 e della variante Delta in America e nel resto del mondo, che preoccupa e, soprattutto, corre veloce.

Psaki, si legge su Travel Weekly, ha dichiarato come negli Usa – dove quasi la metà della popolazione è vaccinata – i casi da Covid-19 siano in crescita in particolare tra chi non ha effettuato il vaccino, e le previsioni parlano di un’ulteriore crescita dei contagi nelle prossime settimane.

Intanto, però, le associazioni del travel Usa continuano a fare il loro pressing su Joe Biden: l’obiettivo resta lo stesso, riaprire quanto prima le frontiere ai viaggiatori oggi “respinti”.

«Le varianti del Covid preoccupano, ma le frontiere chiuse al momento non hanno impedito al virus, e alla variante Delta, di entrare negli Stati Uniti. Al contrario, la campagna di vaccinazione si sta dimostrando resistente ed efficace a combattere la pandemia», ha detto Tori Emerson Barnes, U.S. Travel’s executive vice president of public affairs and policy.

