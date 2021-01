Usa, obbligo di tampone negativo per chi entra nel Paese













Il Cdc (Center for Desease Control) degli Stati Uniti ha stabilito le nuove regole di accesso per i viaggiatori che si recheranno negli States. Dal 26 gennaio 2021, infatti, sarà obbligatorio per tutti esibire un test Covid-19 negativo prima dell’imbarco in un aereo diretto verso gli Usa. I passeggeri, quindi, dovranno effettuare il test (saranno validi sia i test Per molecolari sia i test rapidi, ndr) tra i tre e i cinque giorni che precedono la partenza. In alternativa, i viaggiatori potranno esibire valida certificazione che dimostri la guarigione dal Covid-19.

Inoltre, il Cdc raccomanda (senza obbligo per il momento) ai viaggiatori che entrano negli States la possibilità di sottoporsi a un ulteriore test (sempre tra i tre e i cinque giorni successivi) e di effettuare una quarantena di sette giorni.

La scelta del Cdc va nella direzione seguita anche da alcuni Paesi europei di cercare di contenere la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto riguardo alle nuove varianti del virus (inglese e sudafricana in primis).