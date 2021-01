Usa, obbligo di quarantena e test anti Covid per tutti i viaggiatori













Da raccomandazione a obbligo: il nuovo presidente degli Usa, Joe Biden, ha firmato un decreto che annuncia che anche negli States sarà obbligatoria la quarantena di almeno 10 giorni per chiunque entri nel Paese dall’estero. A questa norma si aggiunge la già annunciata necessità di presentare il risultato di un test Covid-19 negativo prima dell’imbarco per un volo diretto negli Usa.

L’ormai ex-presidente Donald Trump, invece, aveva annunciato in uno dei suoi ultimi atti sia la riapertura delle frontiere (norma subito bloccata da Biden, ndr) sia la sola “raccomandazione” di osservare una quarantena di 10 giorni.

Il nuovo inquilino della Casa Bianca, infine, ha emanato ulteriori decreti che stabiliscono un enorme pacchetto di aiuti per le imprese e le famiglie (quasi 2mila miliardi di dollari, ndr) che prend emolto in considerazione il travel, un grande piano per le vaccinazioni di massa e, soprattutto, l’obbligo di utilizzare la mascherina su tutti i luoghi di proprietà federale e a bordo di aerei, treni, navi e autobus.