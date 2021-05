Usa, niente mascherina e distanziamento per i vaccinati













Stop alle mascherine e al distanziamento fisico per i vaccinati contro il Covid-19, sia all’aperto sia al chiuso. L’annuncio epocale del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) statunitense, che ha aggiornato le sue linee guida, segna la strada per il ritorno alla normalità della vita quotidiana delle persone e di conseguenza, anche per i turisti negli States.

«La scienza è chiara: se siete completamente vaccinati, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia – ha sottolineato la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky – È un momento eccitante ed importante e chiunque sia pienamente vaccinato può partecipare ad attività, piccole e grandi, all’aperto o al chiuso, senza indossare la mascherina o mantenere le distanze». Il Cdc ha comunque ricordato che i vaccinati però dovranno continuare a utilizzare le mascherine dove è prescritto da leggi e regolamenti, come sui mezzi di trasporto, negli ospedali ed in altre istituzioni.

«Oggi è un grande giorno per l’America nella lunga battaglia contro il coronavirus». Così Joe Biden ha salutato la decisione in un discorso nel Rose Garden insieme alla vice presidente Kamala Harris, entrambi senza mascherina. «La cosa più sicura che possiamo fare è fare in modo che tutti siano vaccinati».