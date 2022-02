Usa, le adv a Biden: «Stop tamponi ai turisti vaccinati»













Asta, l’American Society of Travel Agent, ha chiesto alla Casa Bianca di eliminare il requisito di test Covid-19 imposto dal Cdc per i viaggiatori in entrata completamente vaccinati.

Il ceo di Asta Zane Kerby, nella lettera datata 1° febbraio e indirizzata a Jeffrey Zients, il coordinatore del team di recupero Covid-19 dell’amministrazione Biden, ha detto che i test in entrata sono “il più grande ostacolo al pieno recupero dei viaggi internazionali su cui tanti dei nostri membri fanno affidamento per sopravvivere”.

Kerby ha aggiunto nella lettera che Asta comprende “la logica che c’è dietro l’obbligo di test in entrata”, ma che questo sta creando difficoltà agli agenti di viaggi che devono preoccuparsi della disponibilità dei test, dei potenziali imprevisti e di eventuali “oneri finanziari e psicologici”.

La riduzione della finestra di test da 48 a 24 ore, ha causato anche “un generale effetto raggelante sulle prenotazioni di viaggi internazionali”, ha scritto Kerby.

Secondo il ceo di Asta, eliminare i test potrebbe anche spronare chi non è ancora vaccinato a farlo. Ma ha anche chiarito: “Per essere chiari, in generale non crediamo che la vaccinazione debba essere un prerequisito per i viaggi internazionali. Crediamo però che sia necessario trovare un equilibrio in termini di protezione della salute pubblica senza paralizzare il libero flusso del commercio e degli individui attraverso i confini internazionali”.

L’appello alla Casa Bianca è legato anche al monitoraggio di quanto sta accadendo in altri Paesi, che allentano le restrizioni ed eliminano requisiti come i test Covid-19 pre partenza per chi è completamente vaccinato.