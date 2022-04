Usa-Italia vicinissime: raffica di voli allo showcase













La promozione del turismo verso gli Stati Uniti riparte da Showcase Usa-Italy tenutosi a Como. Tornata finalmente in presenza dopo la parentesi virtuale, la venticinquesima edizione del tradizionale incontro tra buyer italiani e seller americani si è svolta all’insegna del rilancio del settore turistico, particolarmente importante per l’economia statunitense.

La due giorni di lavori, coordinati dallo U.s. Commercial Service in collaborazione con l’Associazione Visit Usa, ha avuto quest’anno un taglio fortemente incentrato sulla figura del tour operator come principale interlocutore dei 26 seller americani intervenuti per consolidare partnership ed esplorare nuove possibilità di business.

«Dopo due anni di eventi virtuali – dichiara Francesco Paradisi, presidente dell’Associazione Visit Usa Italia – siamo molto contenti di essere tornati in presenza con Showcase Usa-Italy a incontrare gli americani che sono venuti in Italia a esporre, questo è un messaggio molto importante. È un inizio, la prossima settimana saremo presenti in Bit (Pad. 4 stand C129) e poi daremo vita a tutta una serie di attività di formazione sulle agenzie di viaggi, ma anche incontri al trade, roadshow. Crediamo che gli Stati Uniti possano tornare a essere la destinazione importante che sono stati per il mercato italiano negli ultimi anni. L’obiettivo è di riportare almeno un milione di passeggeri italiani negli Stati Uniti entro il 2024, stiamo lavorando per essere uno dei principali mercati turistici dall’Europa per gli Usa».

Grande novità per il 2022 dell’associazione è rappresentata dalla possibilità di affiliazione per le agenzie di viaggi. Un programma che prevede benefit unici legati a un percorso di formazione dedicato, articolato su tre macro argomenti: Storia degli Usa, Geografia e Sostenibilità nel viaggio, Tecnica di promozione e vendita.

«Sarà una possibilità per le agenzie di fare parte attivamente della vita dell’Associazione – precisa Paradisi – ovviamente con una fee diversa rispetto a quella dei membri classici, che andrà a coinvolgere e ingaggiare le agenzie in modo molto più forte».

Particolarmente nutrito il gruppo delle compagnie aeree presenti a Showcase Usa-Italy che hanno annunciato novità di operativo e nuovi voli che favoriranno la ripresa del turismo verso e dagli Stati Uniti.

UNITED AIRLINES

L’estate 2022 vedrà l’espansione più grande della storia della United Airlines sul mercato italiano. Oltre ai tradizionali voli annuali Milano Malpensa-Newark e Roma Fiumicino-Newark (che raddoppia con una partenza pomeridiana), vengono riattivati i voli stagionali operati già prima del Covid: Fiumicino-Washington, Fiumicino-Chicago, Venezia-Newark e Napoli Newark. Novità assoluta è invece il Milano Malpensa-Chicago, giornaliero con partenza pomeridiana, dal 7 maggio fino a fine settembre.

AMERICAN AIRLINES

American Airlines ha inaugurato il 6 aprile la stagione estiva 2022 con cinque voli dall’aeroporto di Roma Fiumicino verso New York JFK, Chicago, Dallas Forth-Worth e Charlotte, ai quali si aggiunge il collegamento diretto, giornaliero e annuale, con Philadelphia, reintrodotto a inizio marzo. Dopo oltre due anni di sospensione, il 7 maggio American reintrodurrà la rotta stagionale tra Venezia e Philadelphia, che andrà ad aggiungersi al collegamento annuale tra Milano Malpensa e New York JFK. Grazie a questo incremento, nel corso della stagione estiva 2022 la compagnia opererà 7 voli al giorno tra l’Italia e gli Stati Uniti, collegando direttamente il maggior numero di hub statunitensi rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea.

LA COMPAGNIE

La Compagnie, vettore 100% Smart Business Class, debutta il 15 aprile con il volo inaugurale da Milano Malpensa a New York Newark con biglietti in offerta lancio a 1000 euro A/R, tariffa valida per prenotazioni e partenze nel mese di aprile e rientri entro il 31 maggio, modificabile senza alcun costo fino a 24 ore prima della partenza. I voli sono operati con Airbus A321neo da 76 posti, dotato di un equipaggiamento esclusivo. Inoltre, tutti i passeggeri di La Compagnie hanno accesso alla lounge di ogni aeroporto di partenza.

AIR CANADA

Gli Stati Uniti sono di centrale importanza per Air Canada, che dagli hub di Toronto e Montreal collega più di 50 destinazioni con transito e formalità di immigrazione in Canada. Oltre ai tradizionali voli Roma Fiumicino-Toronto e Roma Fiumicino-Montreal, che in alta stagione sono giornalieri, il 16 aprile decolla il Venezia-Toronto, il 17 aprile il Venezia-Montreal, mentre il 22 maggio riparte il Milano Malpensa-Montreal, che torna a essere annuale, quindi opera in alta stagione 5 giorni su 7 e in bassa stagione 4 volte a settimana.

I voli da Venezia sono sempre stagionali, fino a fine ottobre, mentre quelli da Roma prevedono uno stop dalla prima settimana di gennaio a fine febbraio, bruciando quindi la possibilità di offrire collegamenti per l’alta stagione ai Caraibi, dove Air Canada vola praticamente su ogni singola isola. Un problema superato con il volo da Malpensa, che rende possibile la creazione di pacchetti con destinazione i Caraibi con uno stop in Canada.

TAP Air Portugal

TAP Air Portugal prevede di operare con il 90% di capacità, frequenze e destinazioni. Per la summer sono confermati i voli da Roma, Milano, Bologna, Venezia, Firenze e Napoli su Lisbona, da cui si può proseguire con connessioni per Boston, New York (sia JFK sia Newark), Washington, Chicago, San Francisco e Miami. Inoltre, la recente inaugurazione dei voli su Cancun e Punta Cana, offre la possibilità di effettuare estensioni in Messico o in Repubblica Domenicana, con volo di andata sugli Stati Uniti e ritorno da questi paesi.