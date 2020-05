Usa-Europa, a rischio tutti i viaggi fino al 2021

Il blocco ai viaggi internazionali per gli Stati Uniti potrebbe non essere tolto fino al 2021. Steven Mnuchin, segretario al Tesoro Usa, lo ha fatto capire in un’intervista a Fox Business Network, sottolineando come «sia difficile pensare a una riapertura delle frontiere (verso Regno Unito, Europa e Asia) già a partire da quest’anno».

Certo, ha detto Mnuchin, «quello che ci auguriamo tutti è che il turismo internazionale possa riprendersi il prima possibile, ma la nostra priorità adesso è realizzare la ripresa dell’economia domestica». Per questo motivo, «gli americani dovranno concentrarsi sui viaggi domestici, fino a quando le cose non torneranno normali».

Attualmente, come si ricorderà, i viaggi internazionali da e per gli Stati Uniti sono sconsigliati da un apposito alert del Dipartimento di Stato. Un avvertimento che riguarda anche le trasferte di lavoro, da attuarsi solo “su una base limitata”.

Piuttosto, ha aggiunto il Segretario al Tesoro, “abbiamo tutti noi americani una grande occasione per scoprire il nostro Paese”.