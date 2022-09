Usa, citizenM inaugura il Chicago Downtown

citizenM, pioniere degli affordable luxury hotel, ha aperto la sua prima struttura nel centro di Chicago lo scorso 21 settembre, che porta a 11 il numero di strutture attive negli States e a 29 quelle in tutto il mondo.

In Italia, intanto, procedono i lavori di conversione dell’immobile su Lungotevere de’ Cenci a Roma, iniziati dopo un complesso iter urbanistico per la posizione dell’immobile in un sito Unesco e prevedono importanti cambiamenti strutturali per rispondere anche alle più recenti normative antisismiche. Questa apertura, che segnerà il debutto di citizenM nel nostro Paese, è prevista per la fine del 2023.

A Chicago, la struttura si trova al civico 300 di Michigan Avenue ed è situata in una posizione strategica, tra Riverwalk e il Millennium Park. citizenM Chicago Downtown colpirà i viaggiatori con pezzi d’arte seducenti, design ad alta tecnologia e una serie di servizi per visitare una delle città culturalmente più interessanti al mondo. L’hotel, con le sue 280 camere, si trova all’interno di una torre di 47 piani, che comprende anche 289 unità residenziali e 25mila metri quadrati di spazi commerciali.

«Rappresentando uno dei mercati più importanti degli Stati Uniti, era fondamentale per citizenM essere presente anche a Chicago – afferma Robin Chadha, chief marketing officer – La struttura aggiungerà una nuova torre che conferirà un tocco di colore al Magnificent Mile, quartiere famoso in tutto il mondo, mentre gli interni sono stati arredati con una selezione di opere di artisti locali di Chicago, per conferire all’hotel un’atmosfera che rappresenti la città».