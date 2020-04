Usa, Carnival ferma le crociere fino al 26 giugno

Dopo la proroga al divieto di navigazione per tutte le navi da crociera negli Usa arrivata dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), Carnival Cruise Line ha annunciato l’annullamento di tutte le crociere statunitensi fino al 26 giugno, a causa dell’emergenza Covid-19.

La compagnia di crociera ha esteso lo stop, che prima era in vigore fino a maggio.

Il Cdc al momento prevede il fermo delle navi da crociera in acque statunitensi per circa tre mesi o comunque fino alla fine della pandemia.

«Le misure che stiamo adottando oggi per fermare la diffusione di Covid-19 sono necessarie per proteggere gli americani e continueremo a fornire assistenza critica per la salute pubblica all’industria per limitare gli impatti del coronavirus sulla forza lavoro per il resto di questa pandemia», dice il direttore del Cdc Robert Redfield.

Carnival ha assicurato che le cancellazioni potranno essere gestite online sia dai crocieristi che dalle agenzie di viaggi.