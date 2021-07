Usa, ancora porte chiuse all’Europa













Ancora nulla di fatto. L’amministrazione Biden non è ancora pronta a riaprire le frontiere Usa ai viaggiatori provenienti dall’Europa e da molti altri Paesi stranieri. Jen Psaki, press secretary della Casa Bianca, ha ribadito come da Uk, dall’Irlanda, dai 26 stati dell’Ue, Cina, India, Sudafrica, Brasile e Iran non si potranno ancora raggiungere gli Stati Uniti, a causa del perdurare della pandemia da Covid-19 e della variante Delta in America e nel resto del mondo, che preoccupa e, soprattutto, corre veloce.

Psaki, si legge su Travel Weekly, ha dichiarato come negli Usa – dove quasi la metà della popolazione è vaccinata – i casi da Covid-19 siano in crescita in particolare tra chi non ha effettuato il vaccino, e le previsioni parlano di un’ulteriore crescita dei contagi nelle prossime settimane.

Intanto, però, le associazioni del travel Usa continuano a fare il loro pressing su Joe Biden: l’obiettivo resta lo stesso, riaprire quanto prima le frontiere ai viaggiatori oggi “respinti”.

«Le varianti del Covid preoccupano, ma le frontiere chiuse al momento non hanno impedito al virus, e alla variante Delta, di entrare negli Stati Uniti. Al contrario, la campagna di vaccinazione si sta dimostrando resistente ed efficace a combattere la pandemia», ha detto Tori Emerson Barnes, U.S. Travel’s executive vice president of public affairs and policy.

Tutto il travel italiano negli ultimi mesi sta attendendo con ansia la riapertura delle frontiere Usa agli europei perché considera i viaggi in Nordamerica la svolta necessari aper una prima vera ripresa del settore long haul, ma al momento gli appelli da un lato e dall’altro dell’Oceano Atlantico sono caduti nel vuoto. Ad oggi, l’unico modo per viaggiare negli Usa dall’Italia è attraverso i voli Covid tested operati da Alitalia, Neos, Emirates e dalle tre compagnie statunitensi Delta, United e American ma i motivi validi per raggiungere gli States sono solo quelli legati al lavoro, alla salute e di stretta necessità.