Urto in pista tra due aerei a Milano Malpensa













Scontro in pista a Milano Malpensa tra due aerei. Stamattina, intorno alle 7.15, un velivolo Delta Air Lines appena atterrato da New York (A330) ha sfiorato un aereo easyJet diretto a Tel Aviv (A320), danneggiandolo. L’incidente, che non ha avuto alcuna conseguenza sui passeggeri, è avvenuto al «satellite nord» del Terminal 1 durante le manovre di sosta sul piazzale.

Secondo le informazioni riportate dal Corriere della Sera, ci sarebbe stato «un problema nel processo di allocazione degli aeromobili», un errore nel controllo dei sistemi informativi che governano le procedure di parcheggio, per cui sono in corso approfondimenti.

easyJet ha confermato in una nota ufficiale “che l’aereo che avrebbe dovuto operare il volo EJU2563 da Milano Malpensa a Tel Aviv oggi, 4 aprile, è stato danneggiato mentre era parcheggiato nell’area di sosta (stand) dell’aeroporto di Malpensa, quando un altro aereo, in rullaggio verso lo stand adiacente, è entrato in contatto con la parte terminale della sua ala”.

“Tutti i passeggeri – rassicura la compagnia – sono sbarcati normalmente ed è stato predisposto un aereo sostitutivo per consentire ai passeggeri di proseguire il proprio viaggio verso Israele. La sicurezza e il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio sono la massima priorità per easyJet. Ringraziamo i passeggeri del volo per la loro pazienza e ci scusiamo per l’inconveniente causato”.

Il velivolo easyJet, lesionato, è stato sostituito e il volo riprogrammato con tre ore di ritardo.