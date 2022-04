Urban hotel, il progetto milionario di LaSalle e Numa













LaSalle Investment Management, azienda di gestione di investimenti real estate a livello globale, sta lanciando una strategia di aggregazione paneuropea di urban hotel da 500 milioni di euro attraverso una partnership strategica con il Gruppo Numa.

Nell’ambito della collaborazione, queste proprietà saranno progettate, gestite e organizzate da Numa attraverso il suo collaudato modello operativo di tecnologia comprovata. La strategia sarà focalizzata sulle proprietà ubicate in posizioni privilegiate nel centro delle città, proponendo un’interessante soluzione per gli attuali proprietari.

Sono state già identificate 15 location in città nel Regno Unito, Spagna, Italia e Paesi Bassi per un valore di oltre 450 milioni di euro.

I lavori di ristrutturazione dovrebbero richiedere dai 6 ai 18 mesi: saranno create camere per soggiorni brevi, medi e lunghi, garantendo flessibilità per ottimizzare l’occupazione. La Salle e il Gruppo Numa cercheranno di integrare vari standard di sostenibilità.

Michael Zerda, head of debt & value-add strategies di LaSalle, ha dichiarato: «Questa partnership è un esempio della crescente simbiosi tra tecnologia e real estate. Siamo entusiasti di aiutare a migliorare l’esperienza di ospitalità per soggiorni brevi e lunghi in città, grazie a un partner tecnologico forte come Numa».

Dimitri Chandogin, presidente del Gruppo Numa, ha sottolineato: «Il nostro chiaro obiettivo è stabilizzare Numa come fornitore di soluzioni leader per una generazione completamente nuova di hotel e appartamenti per soggiorni brevi in Europa. La partnership strategica con LaSalle è un’altra pietra miliare nel rafforzamento del segmento delle accomodation alternative e nell’offerta di una soluzione di investimento professionale per il frammentato mercato dell’ospitalità in Europa, in particolare per gli operatori proprietari».