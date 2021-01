Unwto, Pololikashvili riconfermato segretario generale













Il consiglio esecutivo dell’Unwto, organizzazione mondiale del turismo, ha riconfermato Zurab Pololikashvili per l’incarico di segretario generale per altri quattro anni.

Con il 76% di voti, Pololikashvili ha prevalso sull’altro candidato Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa, rappresentante del Regno di Bahrain, al quale tutti i membri del consiglio esecutivo dell’agenzia specializzata dell’Onu, hanno comunque rivolto apprezzamenti per il suo sostegno all’attività dell’Unwto, dichiarato anche dopo l’esito delle votazioni.

Pololikashvili aveva impostato la sua campagna per la rielezione sia sulle riforme istituzionali e politiche progressiste intraprese durante il suo primo mandato, sia sulla sua leadership del turismo globale durante la pandemia Covid-19. Ora il prossimo appuntamento dell’Unwto è la 24ª sessione dell’Assemblea Generale che si terrà a Marrakesh, in Marocco, verso la fine dell’anno. Appena rieletto il segretario generale ha sottolineato il proprio impegno a supportare quanto possibile la campagna di vaccinazione nel mondo e avviare con i Governi nazionali un approccio armonizzato delle normative di sicurezza sanitaria per un ritorno di viaggi internazionali sicuri e senza interruzioni.