Unwto, pacchetto di misure post emergenza

Un pacchetto di misure per il dopo Covid-19 è stato predisposto dall’Unwto, che intende offrire assistenza tecnica a tutto campo ai Paesi colpiti dall’emergenza, per attuare subito un piano di ripartenza fondato su fattori prioritari quali la ripresa economica, l’azione di marketing e un’attività di promozione per riportare fiducia tra i viaggiatori.

Azioni che verranno avviate con tempistiche diverse a seconda delle decisioni dei singoli governi nazionali sulle Fasi 2 e 3, con allentamento delle restrizioni per spostamenti e viaggi dei residenti. Di certo, secondo i vertici Unwto, bisognerà fare in fretta perché il calo di arrivi turistici per il 2020, che potrebbe toccare il -80% a fine anno si tradurrà in un calo dei ricavi complessivo che oscilla tra i 910 miliardi di dollari (840 miliardi di euro) e 1,2 trilioni di dollari (1.100 miliardi di euro), mettendo a rischio oltre 120 milioni di posti di lavoro tra occupati diretti nel settore e tutto l’indotto, che comprende anche il trasporto aereo.

Nel pacchetto di assistenza tecnica dell’Unwto previste anche nuove relazioni tra il mondo finanziario e le imprese del settore perché, come sottolinea il segretario generale Zurab Pololikashvili: «Dobbiamo sostenere il turismo con azioni concrete, inaugurando nuove formule di sostegni e finanziamenti. Una serie di misure che potranno essere recepite dai governi nazionali anche per mitigare l’impatto socioeconomico del Covid-19, ripartendo da quei settori vitali per le economie come il turismo».

Il nostro pacchetto prevede, ad esempio, spiega Pololikashvili, «l’introduzione di politiche e provvedimenti per stimolare la ripresa della produttività nelle imprese turistiche, mentre per le azioni di marketing l’Unwto è pronto a fornire ogni tipo di assistenza per identificare i mercati che possono sostenere la ripartenza dei singoli Paesi, delle singole destinazioni, con un’attenta diversificazione dei prodotti e offerte, formulando anche mirate strategie. Mentre per il terzo fattore prioritario, ovvero il rafforzamento delle relazioni istituzionali, l’Unwto intende indicare i passaggi chiave per rafforzare e innovare il partenariato pubblico-privato per gestire la ‘resilienza’ del settore. »

I vertici dell’Unwto ricordano che nel dopo Covid-19 verrà ripresa l’Agenda 2030 che prevede il perseguimento di precisi obiettivi per un turismo sostenibile, da forme di lavoro dignitose per i lavoratori a consumi e produzioni responsabili, da partenariati virtuosi a tutela ambientale. L’emergenza del coronavirus, infine, ha reso ancor più urgente l’avvio di azioni di tutela per quei Paesi in via di sviluppo che dal turismo possono trarre benefici economici per le loro comunità.