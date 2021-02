Unwto, la 24ª assemblea generale si svolgerà ad ottobre in Marocco













Primo incontro in Marocco tra la delegazione Unwto e gli esponenti del Regno del Marocco per mettere a punto la macchina organizzatrice della 24ª assemblea generale dell’Unwto, in programma a metà ottobre prossimo. Si tratterà del primo evento mondiale di un’agenzia delle Nazioni Unite dall’inizio della pandemia.

Nel corso della visita ufficiale del segretario generale Unwto, Zurab Pololikashvili, che ha guidato la delegazione Unwto, è stato discusso il programma, il calendario e individuate le strutture che ospiteranno questo incontro statutario che si concentrerà su istruzione e gioventù, sviluppo rurale e innovazione digitale.

Il ministro del turismo del Marocco, Nadia Fettah Alaoui, e il suo team hanno accompagnato la delegazione durante questa visita di tre giorni e hanno espresso il loro impegno a organizzare un’assemblea generale storica ​​per mostrare l’importanza di riavviare il turismo internazionale in modo sicuro e più sostenibile.