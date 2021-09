University Women of Europe conferma Pina Foti alla vicepresidenza

L’Associazione Italian in Italy, capofila del progetto Erasmus “Net-power – Network for Promotion of Women Empowerment Recognition” e i partner University Women of Europe (Olanda), Femmes Chefs d’Enterprise Mondiale (Francia), Akateemiset Naiset Kvinnliga Akademiker (Finlandia) e Asociatia Femilor Universitare (Romania), si sono incontrati a Helsinki per il meeting programmatico trimestrale.

In tale contesto è arrivata la conferma del mandato di Pina Foti come vicepresidente dell’associazione internazionale University Women of Europe, che opera in partnership con il Consiglio d’Europa.