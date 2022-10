Univers compie 60 anni e lancia il catalogo Experience

Prestigioso compleanno per l’operatore Univers di Roma che in questi giorni ha festeggiato i suoi 60 anni di attività. Era infatti il 12 ottobre 1962 quando a Roma Giorgio Oreste Fiori fondò Univers come agenzia di viaggio, con l’idea di avvicinare la Capitale al mondo facendo comunque sentire i clienti sempre a casa propria.

Negli anni, da agenzia a conduzione “fieramente familiare”, Univers si è evoluta con l’inserimento costante di nuove professionalità, passando dai viaggi di piacere ai viaggi incentive, dai piccoli meeting aziendali alle grandi convention delle multinazionali, senza però mai rinunciare a quel dettaglio in più che rispecchia la cura che l’agenzia riserva ai propri clienti.

E come dichiara Stefano Fiori, ceo di Univers: «Oggi la nostra famiglia è formata dalle risorse umane, tutte persone che in ogni progetto mettono in gioco il loro entusiasmo e le loro capacità professionali e che fanno la differenza non solo in termini di risultati numerici ma anche di emozioni trasmesse ai partecipanti».

Anche negli ultimi anni, durissimi per il mondo degli eventi e del turismo, Univers ha dimostrato la sua naturale propensione all’evoluzione, dando prova di grande flessibilità e naturale fluidità nel passaggio al digitale. L’utilizzo di molti strumenti innovativi, sia nella gestione interna sia nel management degli eventi, sono prova della curiosità e della voglia di crescere dell’agenzia.

E proprio in occasione del suo compleanno, l’agenzia mette online www.universexperience.it, un nuovo progetto, frutto dell’osservazione attenta del mercato Mice.

Univers Experience è un magazine di lusso dedicato a idee di viaggio esclusive. Un sofisticato catalogo di leisure travel, molto più paragonabile a una rivista di moda e lifestyle che a un semplice portale.

Con il claim #WeMakeItSoSpecial, Univers Experience si rivolge sia al target italiano sia a quello straniero attraverso una innovativa struttura bilingue per cui le esperienze pubblicate in lingua italiana non sono le stesse presentate in lingua inglese. Le prime attraversano tutto il mondo, dagli Usa alle isole Fiji passando per l’on-the-road in Islanda; le seconde mettono a fuoco l’Italia e, in particolare Roma, per raccontare fuori dai soliti cliché il nostro territorio agli stranieri, insieme alla possibilità di vivere la nuova frontiera del lusso, ovvero l’autenticità. Quella dello storico t.o. si tratta di una scommessa sulla creatività e sull’eleganza made in Italy.