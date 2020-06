Univers, arriva il Mice ibrido e digitale con #happytobewithyou

Arriva il format per il Mice ibrido e digitale: si tratta di #happytobewithyou, ideato da Univers, agenzia romana di eventi con oltre 50 anni di attività. Un messaggio positivo per il mondo degli eventi duramente colpito dall’emergenza, che vuole cogliere la duplice opportunità del digitale: da un lato, una potente piattaforma tecnologica che sposta sul web tutte le funzionalità dell’evento fisico (incontrarsi, discutere, condividere, celebrare, presentare, fare formazione e così via); dall’altro, uno strumento che permette di alzare l’asticella creativa e, grazie al 3d e alla realtà aumentata, trasformare l’esperienza in stupore ed engagement. Con il plus di non avere limiti nel numero di relatori e partecipanti e, nella maggior parte dei casi, anche di ridurre gli investimenti.

L’agenzia punta sul digitale in quanto è il luogo dove qualsiasi idea può esprimersi in modo più contemporaneo, consegnando ai partecipanti la possibilità di vivere tutte le fasi dell’evento tradizionale: accreditarsi, ascoltare relatori provenienti da ogni parte del mondo, intervenire e fare domande, fare networking, festeggiare, visitare stand espositivi, fare team building. E, in più, partecipare a eventi collaterali, assistere a spettacoli e, ovviamente, emozionarsi.

«La tecnologia è sempre stata partner dei nostri eventi, per catturare l’attenzione dei partecipanti e aiutarli a vivere nuove esperienze – spiega Stefano Fiori, general manager di Univers – Ma se fino ad ora il rapporto con la tecnologia era limitato a esperienze digitali all’interno di eventi dal vivo, gli ultimi mesi ci hanno offerto l’opportunità di addentrarci nel mondo del virtuale e sfruttarne a pieno tutte le possibilità. Quella di oggi è la conferma che fare il nostro lavoro è una sorpresa continua e, laddove le sfide sono sempre maggiori, la nostra risposta è comunque la stessa: creare qualcosa di unico per i nostri clienti».

#happytobewithyou si propone come soluzione sia per chi vuole realizzare eventi completamente digitali, sia per chi non vuole rinunciare del tutto all’evento fisico e pianifica progetti ibridi.