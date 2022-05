United torna a volare sulla Napoli-New York













United Airlines ha ripristinato il collegamento diretto giornaliero tra Napoli e New York Newark. Il volo sarà operativo fino al 29 ottobre 2022 e si aggiunge ai no stop giornalieri, operati tutto l’anno, da Roma e Milano Malpensa sempre su Newark e alla rotta stagionale da Roma per Washington Dulles.

Il 7 maggio prossimo United riprenderà, inoltre, il volo stagionale da Venezia a New York Newark e da Roma a Chicago O’Hare.

Il vettore si accinge poi a inaugurare un nuovo diretto giornaliero stagionale tra l’aeroporto di Milano Malpensa e il suo hub di Chicago O’Hare, nonché una seconda frequenza da Roma a New York Newark a partire dal 28 maggio, portando a otto il numero totale di collegamenti non stop giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti durante la stagione estiva 2022.

«Siamo felici del nostro ritorno a Napoli e di aver ripristinato il collegamento diretto per gli Stati Uniti – ha commentato Thorsten Lettnin, director sales Continental Europe, India and WestAfrica di United – Con la ripresa del volo per New York Newark i nostri clienti dal sud Italia possono sia beneficiare di un collegamento diretto con gli Usa che di una vastissima rete di comodi collegamenti dall’hub di United a New York Newark da cui è possibile raggiungere oltre 70 destinazioni no stop in tutto il continente americano».

Il volo per New York assume un significato straordinario dopo due anni segnati dalla crisi pandemica: è un forte segnale di ripartenza e conferma il ruolo attivo dell’aeroporto alla crescita economica del territorio. Un investimento di questa portata è indicativo della fiducia che una delle maggiori compagnie aeree statunitensi ripone nei confronti del mercato campano», ha affermato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.

Il collegamento Napoli-New York è operato con aeromobili Boeing 767-300, con un totale di 214 posti di cui 30 posti in Business Class United Polaris.