United potenzia la rete transatlantica con 5 nuove destinazioni













United Airlines ha annunciato la sua più larga espansione transatlantica nella storia, includendo nel proprio network dieci nuovi voli e cinque nuove destinazioni raggiungibili.

Si tratta di Amman in Giordania; Bergen in Norvegia; le Azzorre in Portogallo; Palma di Maiorca e Tenerife in Spagna.

Tutte le nuove rotte – in programma per la primavera 2022 – non sono servite da nessun altro vettore nordamericano. In più, per il nuovo anno, United aggiungerà collegamenti per Berlino, Dublino, Milano, Monaco e Roma.

Dopo l’interruzione causa Covid, la compagnia aerea Usa annuncia anche il ritorno dei voli su Bangalore, Francoforte, Tokyo Haneda, Nizza e Zurigo.

«Annunciare un’espansione così grande per dare impulso alla ripresa del turismo in vista dell’estate 2022 è il modo giusto per affrontare il prossimo futuro – ha dichiarato Patrick Quayle, senior vice president of international network and alliances United – C’è un’ampia gamma di destinazioni da scoprire nella nostra rete, seguendo sempre le tendenze dettate dai clienti».