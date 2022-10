United, decolla nel 2023 il volo diretto Roma-San Francisco

Importante anticipazione da United Airlines che per l’estate 2023 attiverà un nuovo servizio stagionale di voli diretti giornalieri tra l’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci e il suo hub di San Francisco, precisamente a partire dal 26 maggio 2023. Già ora United vola dall’Italia verso gli Stati Uniti da più città di qualsiasi altra compagnia aerea e durante la stagione estiva 2023 la sua offerta sarà di 9 servizi giornalieri diretti dall’Italia verso gli Stati Uniti.

«Questa ulteriore espansione della nostra rete di collegamenti dall’Italia agli Stati Uniti con l’introduzione del nuovo volo da Roma al nostro hub di San Francisco – ha dichiarato Walter Cianciusi, United country sales manager per l’Italia – deriva dal fatto che ci aspettiamo un’altra estate intensa per i viaggi internazionali nel 2023, e siamo orgogliosi di aggiungere al nostro network globale, già leader del settore, maggiori opportunità per i nostri clienti di connettersi tramite i nostri hub statunitensi ad altre destinazioni in tutto il continente americano».

Grande soddisfazione espressa da Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma: «Ben felici di dare il benvenuto al nuovo volo diretto di United Airlines tra Roma e San Francisco, perché con quasi 250.000 passeggeri annui nel 2019 tra il bacino di utenza di Roma e la Bay Area, San Francisco rappresenta una delle maggiori aree degli Stati Uniti in termini di domanda da e per Roma. Il lancio di questo nuovo importante servizio diretto accelererà la ripresa complessiva del traffico e creerà nuove opportunità, permettendo ai clienti di raggiungere direttamente Roma e godere delle tante bellezze che l’Italia e l’area del Mediterraneo possono offrire».

Quello di Roma è un ulteriore tassello nell’arricchimento del programma estivo 2023 della compagnia aerea che include l’aggiunta di voli per tre città – Malaga, Spagna; Stoccolma, Svezia; e Dubai, Emirati Arabi Uniti – e di ulteriori sei voli per alcune delle destinazioni più popolari d’Europa: Roma, Parigi, Barcellona, Londra, Berlino e Shannon.

In totale, la prossima estate, United volerà in 37 città in Europa, Africa e Medio Oriente, più di tutte le altre compagnie aeree statunitensi messe insieme. Come sempre le nuove rotte sono soggette ad approvazione governativa.