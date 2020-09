United, dal 15 ottobre test rapidi all’aeroporto di San Francisco

United Airlines è diventata la prima compagnia aerea statunitense a lanciare un programma di test pilota Covid-19 per i viaggiatori. A partire dal 15 ottobre, infatti, i clienti che viaggiano con United dall’Aeroporto Internazionale di San Francisco, con destinazione Hawaii, avranno la possibilità di fare un test rapido in aeroporto o un test di posta auto-ritirato prima del viaggio.

Il test rapido Abbott Id Now Covid-19, somministrato da GoHealth Urgent Care e dal partner Dignity Health, fornisce risultati in circa 15 minuti e sarà disponibile per i clienti United lo stesso giorno del volo in partenza dallo scalo statunitense. Per quanto riguarda l’opzione di prova per posta, viene consigliato ai clienti di avviare il test almeno 10 giorni prima del viaggio e di fornire il campione entro 72 ore dal viaggio.

La compagnia aerea ha lavorato a stretto contatto con i funzionari delle Hawaii per garantire che qualsiasi cliente United – sia i visitatori che i residenti hawaiani che tornano a casa – che risultasse negativo a entrambi i test non fosse soggetto all’attuale requisito di quarantena di 14 giorni previsto dall’arcipelago.

«Il nostro nuovo programma di test Covid è un altro modo in cui aiutiamo i clienti a soddisfare i requisiti di ingresso delle loro destinazioni, in modo sicuro e conveniente. Cercheremo di espandere rapidamente i test dei clienti ad altre destinazioni e aeroporti degli Stati Uniti entro la fine dell’anno per completare le nostre misure di pulizia e sicurezza all’avanguardia», ha detto Toby Enqvist, chief customer officer di United.