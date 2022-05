United avvia il primo volo diretto Milano-Chicago













Decolla il primo volo diretto Milano Malpensa-Chicago, grazie al quale diventano otto i collegamenti operati da United Airlines dall’Italia verso gli Stati Uniti. La compagnia già opera tutto l’anno da Roma e Milano verso il suo hub di New York/Newark; a questi si aggiungono i voli stagionali tra Roma e gli hub di Chicago O’Hare e Washington Dulles, oltre a quelli da Venezia e Napoli e New York/Newark.

Sempre per la stagione estiva United raddoppierà le frequenze tra Fiumicino e Nyc, da una a due volte al giorno, a partire dal 28 maggio.

«Inaugurare il nostro nuovo servizio tra Milano e Chicago – ha commentato Thorsten Lettnin, director sales Continental Europe, India and West Africa di United – vuol dire, non solo essere l’unico vettore a offrire un collegamento diretyto tra le due città, ma rafforzare il nostro network internazionale fornendo ai nostri clienti italiani comodi collegamenti attraverso Chicago O’Hare, da cui è possibile raggiungere, con un solo scalo, oltre 100 destinazioni in coincidenza, in tutto il continente americano».

Il repentino risveglio’dell’offerta aerea sugli States è stato enfatizzato anche da Andrea Tucci, vice presidente aviation business development di Sea: «Stiamo riscontrando importanti segnali di fiducia da parte dei vettori che, non solo ritornano a offrire gli storici collegamenti sui nostri scali, ma investono anche in nuove destinazioni. United ne è l’emblema»

Il nuovo servizio dall’Italia fa parte della più grande espansione transatlantica della storia di United. In previsione di una forte ripresa dei viaggi estivi in Europa, United inaugurerà o ripristinerà 30 voli transatlantici da metà aprile a inizio giugno. Questa espansione include nuovi voli diretti verso cinque destinazioni tipicamente orientate al traffico leisure e non servite da nessun’altra compagnia aerea degli Stati Uniti tra cui Amman (Giordania), Bergen (Norvegia), Azzorre (Portogallo), Palma di Maiorca e Tenerife (Spagna).

Oltre a Milano, la compagnia sta inaugurando nuovi voli diretti per alcuni dei più popolari luoghi turistici e d’affari europei tra cui Londra, Zurigo, Monaco di Baviera e Nizza. Il network transatlantico di United sarà più grande del 25% rispetto al 2019.

Per il sistema aeroportuale milanese, infine, questa stagione estiva 2022 si sta rivelando una delle più promettenti. Per quanto riguarda il lungo raggio sarà proprio il Nord America traino principale della ripresa con un’offerta di 66 voli a settimanali in totale da Malpensa per gli Usa.