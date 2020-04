United a caccia di liquidità, venduti 22 aeromobili

Il piano di contenimento dei costi (che in realtà è un piano per acquisire liquidità e sopravvivere alla crisi) di United Airlines passa anche dall’ultima operazione fatta con Bank of China Aviation.

Una manovra – di cui non sono ancora note le cifre – che ha visto una delle tre più grandi compagnie aeree americane vendere 22 aerei alla società di leasing operativo cinese di aeromobili per fare cassa, in un momento in cui la liquidità delle aziende mondiali è stata messa a dura prova dalle ripercussioni dell’emergenza coronavirus.

Si tratta di 22 aerei che, però, United riprenderà in noleggio. Da ora in poi, infatti, sei Boeing 787-900 e 16 B737-900 avranno bandiera Usa ma, in realtà, saranno cinesi. In sostanza, gli aeromobili voleranno sempre con il vettore statunitense, con l’unica differenza che la proprietà sarà di Boc Aviation, che mensilmente riceverà le quote di affitto.