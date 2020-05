Unindustria, Fausto Palombelli presidente della sezione Turismo

Il chief commercial officier di Aeroporti di Roma Fausto Palombelli è stato eletto presidente della sezione Industria del Turismo e del Tempo libero di Unindustria, l’Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2020-2024.

«La grave emergenza che ha colpito tutti i settori produttivi a livello mondiale richiede interventi urgenti a supporto delle imprese, a partire dal turismo e dal suo indotto, che più di altri ha subito ripercussioni negative – dichiara Palombelli – Auspichiamo che governo e Regione adottino misure adeguate a mitigare gli effetti devastanti della crisi sull’economia e a garantire la tenuta a medio termine del sistema imprenditoriale. La difficile fase che il settore sta attraversando dovrà però servire per preparare la ripartenza del business, invertendo il trend, come è avvenuto più volte in passato dopo ogni crisi, e per focalizzare l’attenzione su nuovi paradigmi».

Nato a Roma nel 1958, Fausto Palombelli si è laureato in Economia e Commercio presso la Luiss Guido Carli. Ha iniziato la sua carriera in Hertz Italia, fino a divenire il direttore marketing; dal 1989 al 2004 ha lavorato in Alitalia dove ha ricoperto posizioni manageriali: direzione vendite Italia, direzione marketing e responsabile passenger division. Dal 2002 al 2004 ha ricoperto in Alitalia Airport Spa l’incarico di amministratore delegato, mantenendo la posizione managing director della divisione ground operations.

Successivamente è entrato nel Gruppo Sagat, la società di gestione dell’Aeroporto di Torino, dove ha ricoperto responsabilità ed incarichi crescenti fino a diventare amministratore delegato. Dal 2013 è chief commercial officer di Aeroporti di Roma e consigliere delegato di Adr mobility. È anche membro del cda dell’aeroporto di Genova.

La sezione Industria del Turismo e del Tempo libero di Unindustria rappresenta circa 115 aziende che operano nei settori alberghiero, congressuale, termale, balneare e comprende agenzie di viaggi, tour operator, professional congress organizer (Pco), destination management company (dmc), parchi a tema e del tempo libero, aziende del settore sport & leisure, per un totale di oltre 8.200 dipendenti.

«Roma e il Lazio presentano opportunità di sviluppo uniche al mondo, ma è necessario puntare su nuovi standard di accoglienza, su prodotti turistici innovativi, su un sistema avanzato d’infrastrutture, sulla valorizzazione delle nostre eccellenze, creando un nuovo modello turistico qualitativamente riconoscibile e competitivo sul mercato internazionale – ha aggiunto – Come Unindustria intendiamo proporre un percorso strategico che vedrà coinvolti attori pubblici e privati, con l’obiettivo di consentire al nostro territorio di essere reale protagonista del rilancio italiano, sia in termini di incoming che di outgoing».

Fausto Palombelli è stato eletto all’unanimità dall’assemblea che ha nominato, come vice presidenti, nonché membri del consiglio direttivo della sezione Serafino Lo Piano (Trenitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), Massimo Milazzo (Marriott International), Alessandra Sensi (Terme dei Papi).

Gli altri membri del consiglio direttivo sono: Sergio Arienzo (Twis), Alessandro Maurizio Roberto Cabella (Rome Cavalieri – Waldorf Astoria Hotels & Resorts), Michela Camillo (Nh Hotel Group), Federica Catalucci (Triumph Group International), Giuseppe De Martino (St. Regis Rome), Stefano Fiori (Univers), Mario Liguori (Studio Ega), Pietro Notarbartolo (Aim Group International), Sergio Paolantoni (Palombini Eur), Raffaele Pasquini (Aeroporti di Roma), Raffaele Porcelli (Gebart), Beatrice Rebecchini (Alfa Fcm), Francesco Salcito (Zoomarine Italia), Luca Virgilio (Hotel Eden – Dorchester Collection).