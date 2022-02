UniCredit finanzia The Student per i nuovi hotel di Roma e Firenze













The Student Hotel (Tsh) ha raggiunto un accordo con UniCredit per un finanziamento a impatto sociale e ambientale di 145 milioni di euro.

Si tratta di una misura volta allo sviluppo di due nuove sedi a Roma San Lorenzo e Firenze Belfiore. Sace supporta il finanziamento con una garanzia green di 54 milioni di euro.

Charlie MacGregor, fondatore e ceo di Tsh, ha dichiarato: «I termini di finanza sostenibile e di impatto si allineano con il nostro impegno costante a minimizzare il nostro impatto ambientale e massimizzare quello sulle comunità locali come parte della strategia di crescita. Siamo orgogliosi di essere in grado di riqualificare queste aree in via di sviluppo a Roma e Firenze».

La costruzione inizierà ufficialmente a marzo per la sede di Roma. La conclusione dei lavori dell’hotel, di 396 camere, è prevista per l’inverno 2023-24. Il complesso comprenderà un ristorante, un bar, aree meeting e di coworking e una palestra, ma anche un parco pubblico di oltre 15mila metri quadri a ingresso libero.

A Firenze lo sviluppo consiste in una struttura di 550 camere con una superficie di oltre 80mila mq. La costruzione è iniziata lo scorso settembre e dovrebbe concludersi per la stagione estiva 2024. Tsh investirà oltre 160 milioni di euro nel progetto.