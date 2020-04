Un’estate formato rent a car, la previsione di Global Gsa

Tra i possibili scenari ipotizzati per l’estate 2020 e più in là ancora per la ripresa del turismo post Covid-19, il noleggio auto si inserisce con un ruolo da protagonista.

«Quando le persone potranno tornare a viaggiare, anche solo all’interno del nostro Paese, gli spostamenti con auto a noleggio saranno preferibili rispetto ai trasferimenti collettivi. Così il fly & drive vivrà una nuova era e non sarà più solo sinonimo di viaggi d’oltre oceano, ma acquisirà una rinnovata valenza nell’ambito del turismo nazionale», spiega Manlio Olivero, presidente & ceo di Global Gsa.

In questo periodo il noleggio auto non si è mai fermato e continua la propria attività anche in questi tempi, sia per agevolare il rientro a casa dei connazionali ancora bloccati all’estero, sia per consentire la mobilità dei tanti operatori sanitari e volontari che hanno lasciato le proprie case per raggiungere le zone più colpite dall’emergenza, supportati dall’iniziativa “Hertz per gli eroi” che mette a loro disposizione un programma dedicato per il noleggio dei mezzi.

E anche quest’estate viaggiare con un’auto a noleggio potrebbe essere la soluzione preferita da molte persone per viaggiare in tutta sicurezza con veicoli che vengono completamente sanificati prima della consegna.

Per questo Hertz e Global Gsa mettono a disposizione, all’interno del portale, speciali tariffe dedicate al Trade con supplemento di One Way gratuito, abbattimento totale delle franchigie e massima flessibilità per cancellazioni o cambio date, oltre che un Help Desk B2B a disposizione degli agenti, in grado di gestire richieste ad hoc per i clienti e fornire supporto per qualsiasi evenienza.