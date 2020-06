Undiscovered Italy Tours, due educational in Calabria e Tuscia

Viaggiare alla scoperta delle bellezze italiane, i luoghi storici, le location indimenticabili, i poderi e parchi “nascosti” lungo lo Stivale. È questa l’anima che guida il format “Undiscovered Italy Tours”, ideato da Daniela Corti Events con il patrocinio dell’Enit.

Giunto alla seconda edizione, l’iniziativa prevede due educational, in Calabria e in Tuscia, dedicati a wedding planner, travel blogger e giornalisti, i quali potranno visitare luoghi incantati adatti alla celebrazione di matrimoni o all’organizzazione di eventi di carattere internazionale e conoscere personalmente le eccellenze della filiera food & wine.

Il primo appuntamento è dal 22 al 25 giugno in Calabria, con sosta al Grand Hotel Parco dei Principi di Roccella Ionica, nella magnifica cittadina di Pizzo, Tropea, Casale della Rocca a Gerace, sulle magnifiche spiagge di Santa Caterina e di Soverato, bandiera blu, e il Borgo medievale di Badolato. Ci sarà anche la possibilità di assaggiare i pregiati vini della Cantine Statti di Lamezia e visitare la dimora settecentesca di Villa Ventura e l’edificio del XIII secolo Torre Sant’Antonio, parte integrante di un resort di lusso.

Il secondo educational, invece, toccherà la Tuscia dal 29 giugno al 2 luglio. Si partirà dalla Natural Relais Villa Lina di Ronciglione, una tenuta composta da cinque dimore storiche immerse in 40 ettari di parco secolare bionergetico, per poi proseguire verso il caseificio Mammamaremma, il palazzo Guglielmotti, il sontuoso Castello di Vignanello, le incantevoli Scuderie Odescalchi di Bracciano, l’antico Borgo di Sutri, con degustazioni e visite al podere La Branda a Vetralla, le Cantine D’Amico a Villa La Cantina, alla location esclusiva di Villa Tirrena e alla Tenuta Paternostro a Vetralla.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con il t.o. canadese Susan Barone di Luxury Weddings Worldwide e InStyle Vacations. In Calabria l’evento sarà patrocinato dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia, la città di Soverato e il comune di Gerace, mentre in Tuscia dai comuni di Sutri e Ronciglione. Partner per i servizi di terra sono Antoior Travel, Jiji Eventi e Photo Bus Roma, Tenuta Sant’Isidoro e Pomodori Flagella.