UnaHotels è il main sponsor di Pallacanestro Reggiana

Presso l’UnaHotels Bologna Fiera è stato svelato il nuovo main sponsor biancorosso del Gruppo. A fare gli onori di casa il direttore generale del Gruppo Una S.p.A. Fabrizio Gaggio, che ha così commentato la scelta dell’azienda di sposare il sodalizio biancorosso: «Considerando la rilevanza della regione emiliana, in cui UnaHotels è presente con cinque strutture di riferimento, e l’affinità storica con il mondo del basket nazionale, non poteva che celebrarsi quindi la collaborazione come main sponsor con Pallacanestro Reggiana, i cui colori militano nei professionisti fin dal 1982, e la nascita della squadra UnaHotels Reggio Emilia».

«Oggi inizia un nuovo percorso assieme ad un’eccellenza del settore alberghiero italiano come la catena UnaHotels di Gruppo Una, che ringraziamo per aver creduto nella vision del nostro club e nella nuova governance della Pallacanestro Reggiana», ha aggiunto l’ad biancorosso Alessandro Dalla Salda.

UnaHotels comparirà come main sponsor sulle divise biancorosse sia in occasione delle partite del campionato di Serie A Legabasket, che nel corso della competizione europea Fiba Europe Cup.

La durata dell’accordo è biennale, con diritto di uscita a favore dello sponsor al termine della stagione sportiva 2020-2021.