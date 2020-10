“Una sfida a 5 stelle”, il libro dell’agente Giada Marabotto per il restart del travel

Si chiama Una sfida a 5 stelle ed è il nuovo libro dell’agente di viaggi Giada Marabotto, pronto a svelare l’innovativo metodo #RestartYourTravel, che in cinque step detta la rinascita degli imprenditori del turismo, e quindi di adv, tour operator, guide o anche piccoli albergatori alle prese con un faticoso rilancio post Covid.

«Una vita a 5 stelle non significa lusso e first class. Vivere al top significa condurre un’esistenza piena e gratificante, accettare la sfida di inseguire i propri sogni e lottare con forza per realizzarli. Le 5 stelle sono il premio per i nostri sforzi», dichiara Marabotto, che illustra così alla stampa l’essenza del titolo del libro, già preordinabile cliccando qui.

L’imprenditrice turistica – agente, tourism business coach e proprietaria del tour operator ligure Volver, così come dei brand specializzati in incoming Tour Liguria e Luxury Italian Riviera – non riduce la sua opera ad una fredda strategia di marketing. Guidando il lettore dalla ricerca dei propri punti di forza e delle proprie peculiarità, lo incita a distinguersi e trasformare le sue doti in punto di partenza per la rinascita dell’azienda. Solo dopo aver trasmesso il valore dell’unicità, il libro analizza strumenti e strategie di marketing.

Il primo capitolo di “Una sfida a 5 stelle” focalizza l‘attenzione su come affrontare gli imprevisti, per poi svelare nel secondo capitolo il potenziale dell’analisi Swot. Nel libro l’autrice si sofferma poi sull’importanza di specializzarsi e fissare obiettivi chiari e specifici, sulle strategie di marketing più efficaci e su come diventare ceo.

«Il ceo normalmente è inteso come una figura dirigenziale. Per me, in questo libro, il ceo è colui che sparge energia. Per essere un buon imprenditore, un leader, la prima regola è la positività, trasmettere agli altri ottimismo e serenità», commenta l’autrice.

Alla fine di ogni capitolo, poi, la check list ha l’obiettivo di far riflettere il lettore prima di proseguire nel cammino di tranquillità e sicurezza di #RestartYourTravel. Si ricorda, inoltre, che dopo il lancio cartaceo è previsto l’ebook (paper free), scaricabile gratuitamente per un brevissimo periodo, i cui proventi andranno a Treedom per piantare un albero. Tale scelta persegue l’importante sostegno alla sostenibilità ambientale, oggi assoluta priorità. Gli alberi Treedom vengono piantati nelle aree più fragili del pianeta, e danno un grosso sostegno alle economie locali.

QUI IL LINK PER SCARICARE UN BONUS GRATUITO PER L’ACQUISTO DEL LIBRO: https://www.businesscoachturismo.it/il-mio-nuovo-libro-una-sfida-a-cinque-stelle/.