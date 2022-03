Una nave da crociera ospiterà in Italia i rifugiati ucraini













Costa Crociere ha offerto al governo italiano la nave Costa Magica come alloggio temporaneo per i rifugiati ucraini, qualora ce ne fosse bisogno.

“Abbiamo offerto al governo italiano Costa Magica da integrare nei piani della Protezione civile nazionale come potenziale hub temporaneo per i profughi ucraini, qualora il numero di arrivi in ​​Italia dovesse aumentare nelle prossime settimane a causa del prolungato conflitto”, ha fatto sapere la compagnia con una nota.

Costruita nel 2004, la nave è attualmente fuori servizio visto che è stato previsto il suo trasferimento al brand Carnival Cruise Line entro la fine dell’anno. Attualmente è attraccata a La Spezia e ha circa 1.350 cabine.

“Il nostro pensiero va alle persone colpite, comprese le famiglie dei nostri numerosi dipendenti ucraini che sono comprensibilmente preoccupati per i loro cari – aggiunge Costa Crociere nella nota – Come supporto immediato ai bisogni della popolazione colpita dal conflitto, abbiamo donato forniture mediche e medicinali necessari per il trattamento di lesioni e malattie comuni”.