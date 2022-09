Una multietnica Bit 2023: al via la campagna #SeviaggiSivede

Volti di donna – asiatica, di colore – in primissimo piano con i timbri dei Paesi impressi sulle gote. E poi il claim “If you travel, it shows”, ovvero “se viaggi, si vede”. Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, si rilancia con un’immagine potentissima, segno della riapertura dell’Italia al mondo.

L’appuntamento è da domenica 12 a martedì 14 febbraio 2023 a fieramilanocity, nel capoluogo lombardo, e da oggi è in primo piano sui media una campagna di comunicazione importante, realizzata dal team di creativi dell’agenzia Le Dictateur Studio. Sullo sfondo un unico grande obiettivo: “Una sempre crescente internazionalizzazione”, spiega la Bit in una nota. Obiettivo perseguito grazie al visual e al messaggio di forte impatto ispirato al mondo dei passaporti.

“La campagna – si legge ancora nel comunicato ufficiale – interpreta attraverso potenti immagini, multietniche e inclusive, il senso delle vissute letteralmente sulla pelle di viaggatrici e viaggiatori”.

L’advertising tradizionale sarà affiancato da una campagna social all’insegna dell’hashtag #seviaggisivede. Rinnovato nei contenuti anche il sito web, che si arricchisce di una selezione in formato Pdf sfogliabile dei più interessanti articoli sulla manifestazione pubblicati dai media.

Con la nuova campagna focalizzata sul lato più umano e personale del viaggio, “Bit 2023 rafforza il proprio posizionamento quale leader tra le manifestazioni del turismo in Italia nell’attenzione verso la sostenibilità e le forme di turismo più consapevoli – dallo slow tourism ai cammini, dal cicloturismo ai piccoli borghi e le culture locali – sia nelle proposte delle regioni e città italiane, sia delle destinazioni internazionali”.

Sul fronte organizzativo, confermate le aree Leisure con le proposte delle destinazioni e degli operatori, BeTech per i servizi digitali e social e il Mice Village interamente dedicato al business travel. Torna anche il format “Bringing Innovation Into Travel” per gli eventi, con un’ampia gamma di appuntamenti che spaziano dagli incontri con speaker internazionali a una “cassetta degli attrezzi” di strumenti pratici per sviluppare il business.