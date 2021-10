Una Grecia da vivere tutto l’anno













Il rapporto dell’uomo con la terra, le montagne, le colline e le pianure è primordiale e profondo. In Grecia questo rapporto è stato impresso nella storia, nell’arte e nell’anima dei suoi abitanti. Il bisogno dell’uomo di diventare un tutt’uno con la natura, di infrangere i limiti, di imparare l’ignoto è sempre vivo, al di là delle passioni sportive.

E la Grecia vuole oggi proporsi anche così ai viaggiatori: luogo da vivere tutto l’anno, oltre che per la bellezza del suo mare, delle isole e dei luoghi turistici, anche per una terra da vivere nella sua pienezza, non solo artistica e archeologica ma anche sportiva e di conoscenza del territorio, sfruttando al massimo il tempo climatico favorevole (praticamente tutto l’anno), così come il paesaggio incredibilmente vario. È l’ambiente perfetto per tutti coloro che amano divertirsi e fare attività in vacanza.

Escursioni a piedi e in bicicletta – in città ma non solo – e in mountain bike in mezzo alla natura, l’esplorazione delle grotte per i più audaci. Il birdwatching per vivere le bellezze della natura. Proposte che possono essere intriganti non solo per i viaggiatori sportivi, ma anche per le famiglie, che con i bimbi al seguito possono, per esempio, visitare la capitale, Atene, seguendo percorsi sicuri attraverso parchi e piste ciclabili.

E poi entrare nel cuore della Grecia a cavallo, in un paese dove l’equitazione ha preso piede poco prima del secondo conflitto mondiale e si è sviluppato costantemente con nuovi club che aprono ogni anno e con strutture che offrono la possibilità di cavalcare per diverse ore lungo sentieri naturali e percorsi panoramici di montagna.

Numerose sono, quindi, le attività all’aria aperta da abbinare a una vacanza culturale: escursionismo, vela, kayak, trekking fluviale, arrampicata, canyoning… e perfino sci sulla neve. Per vivere la Grecia tutto l’anno, in maniera diversa da come siamo stati abituati fino ad oggi.