Una Esperienze si espande con i Luxury Apartments a MIlano, Firenze e Viareggio













Il gruppo Una amplia il proprio portfolio per il brand Una Esperienze (il segmento dedicato a soggiorni upper-upscale e lusso), con nuove residenze di alto profilo e ville, per soggiorni long stay nel centro di Milano, Firenze e Viareggio.

Torre GalFa Milano Luxury Apartments, Repubblica Firenze Luxury Apartments, Ricasoli Firenze Luxury Apartments e Luxury Villa Manin Viareggio sono infatti adesso parte dell’offerta del gruppo. Le residenze sono disponibili per soggiorni di breve o lunga durata.

«Siamo entusiasti del nuovo progetto che ci si prospetta davanti; consapevoli delle mutate esigenze di soggiorno da parte del viaggiatore, abbiamo voluto rispondere prontamente e ampliare la nostra offerta di strutture sul territorio – commenta Fabrizio Gaggio, direttore Generale Gruppo Una- già da tempo presidiamo il mercato residenziale, segmento che ha subito radicali trasformazioni, anche dovute alla recente situazione pandemica; la nostra rinnovata attenzione verso questo tipo di soggiorno si inserisce quindi in un solco già da noi tracciato e che vede con i luxury apartments e villas UNA Esperienze rinnovare il nostro impegno allargando l’offerta anche ad una clientela di altissimo profilo, esigente e alla ricerca di nuove forme di ospitalità».

A Milano, la nuova struttura è Torre GalFa Milano Luxury Apartments: 63 appartamenti tra bilocali, trilocali e quadrilocali lussuosamente arredati e serviti; disposti sui 13 piani più elevati, dal 13° al 25°, con vista sulla città di Milano e servizi tecnologici di ultima generazione. Torre GalFa, è situata a pochi passi dalla Stazione Centrale e dal nuovo business district di Porta Nuova, collegata ai principali luoghi di interesse cittadini e al centro del capoluogo lombardo.

Due invece le nuove aperture a Firenze: uno è Repubblica Firenze Luxury Apartments, che consta di quattro openspace all’interno di Palazzo Levi, un noto palazzo di fine ‘800 nella parte più antica dell’ex Ghetto Ebraico. Oggi gli attici di Piazza della Repubblica, mantenendo comunque forti i richiami architettonici tipici fiorentini, hanno elementi di arredo contemporanei e di design. Studiati per ospitare una o due persone, gli openspace dispongono di camera da letto, una kitchenette attrezzata, terrazzo privato, grazie ad un telescopio ad uso privato, e un bagno in marmo bianco. Disponibile per gli opsiti la zona benessere che si trova al centro dell’appartamento e comprende una doccia con pareti di cristallo, cromoterapia, pavimento in marmo riscaldato e pioggia nebulizzata o una mini piscina con giochi di luci e riflessi d’acqua.

Si trova invece a Palazzo Ricasoli il Ricasoli Firenze Luxury Apartments. Situato a pochi passi dalla Galleria dell’Accademia, il palazzo ospita sette appartamenti di lusso disposti su quattro livelli di cui tre sono bilocali, tre trilocali e un quadrilocale. Gli arredi dei sette appartamenti, tutti differenti per palette, materiali e arredamenti, sono stati disegnati e realizzati da artigiani del territorio con rivestimenti molto ricercati; si alternano nelle soluzioni abitative zabrano e teak per i pavimenti, legno laccato e wengé per le boiserie che nobilitano le pareti.

Infine Viareggio, dove il gruppo apre la Luxury Villa Manin: oltre 500 mq all’interno e 300 mq all’esterno, nove stanze di cui due suite, ognuna con bagno privato per un totale di dodici servizi: all’interno di una residenza dei primi del Novecento, adatta ad accogliere grandi famiglie e amici, riservando. La villa si affaccia su Viale Daniele Manin, strada parallela alla famosa “Passeggiata di Viareggio” dove si trovano lussuose boutique e negozi di alta moda. La dimora è stata recentemente ristrutturata, e vede adesso un doppio salone, una cucina estremamente spaziosa e un giardino privato dotato di piscina.