Un volo per soli bagagli persi da Heathrow agli Usa













Contro l’armageddon di Heathrow scende in campo Delta Air Lines con una soluzione creativa: un volo per soli bagagli da Londra a Detroit (Usa). Nessun passeggero, a bordo solo mille lost luggage da riportare ai legittimi proprietari nelle rispettive destinazioni, dopo lo scombussolato transito nello scalo londinese.

“Le squadre di Delta hanno lavorato per spostare i bagagli in stiva in ritardo da Londra Heathrow l’11 luglio, dopo la cancellazione di un volo di linea regolare a causa delle restrizioni al volume dei passeggeri imposte dall’aeroportp”, spiega la compagnia in una nota riportata dalla Cnn.

Dopo che i bagagli sono arrivati negli Stati Uniti con questo volo speciale, “le squadre li hanno inoltrati ai clienti”.

Delta ha fatto sapere, tra l’altro, che quest’anno pagherà 200 milioni di dollari in più in straordinari e premi per ridurre il numero di cancellazioni di voli.

Heathrow, come Amsterdam Schipol, è simbolo dei grandi hub schiacciati da questa caotica ripartenza. Proprio nei giorni scorsi lo scalo londinese aveva chiesto alle compagnie aeree di non vendere più biglietti per l’estate, scatenando la dura reazione di vettori come Emirates.

Il ceo dello scalo John Holland-Kaye, senza giri di parole, ha parlato di un «servizio scaduto a un livello inaccettabile con lunghe code, attese nell’assistenza, bagagli che non viaggiano con in passeggeri, arrivi in ritardo, scarsa puntualità e cancellazioni dell’ultimo minuto».

Mentre Emirates ha fatto muro, British Airways – che ha già tagliato decine di migliaia di voli estivi per carenza di personale – lascerà a terra altri sei aerei al giorno a corto raggio.

Se si considera anche il massiccio sciopero di domenica in Italia, è facile intuire perché su Google Trends le parole più ricercate siano flight delays (voli in ritardo), flight cancellations (voli cancellati) e compensation for delayed flights (rimborsi per voli in ritardo).