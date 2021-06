Un resort, due hotel: debutto di Palladium in Sicilia













Palladium Hotel Group, che conta oggi 48 hotel in sei Paesi, ha aperto – così come già annunciato nell’edizione 2020 di Fitur – due strutture in Sicilia, ovvero il Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa e il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa assieme al partner strategico Azora.

Si tratta di un resort di 10 ettari composto da due hotel con 469 camere: sarà l’unico polo a 5 stelle con formula all inclusive in Sicilia.

Situato fronte mare a Campofelice di Roccella, il resort dista 50 minuti in auto da Palermo e dal suo aeroporto, Punta Raisi. La struttura sarà pienamente operativa entro l’inizio dell’estate, con 469 camere e suite progettate per tutti i tipi di viaggiatori: coppie, famiglie e gruppi.

Il complesso includerà anche 4 piscine (una specifica per bambini) e 3 miniclub, nonché un programma completo di attività e spettacoli dal vivo a cura del gruppo PoP – People of Palladium. Inoltre, spazi polifunzionali interni ed esterni lo rendono perfetto per conferenze, cene di gala ed eventi aziendali. Completa l’offerta la spiaggia con accesso diretto da entrambi i resort.

La signature SPA Zentropia Palladium Spa & Wellness offre un’area di idroterapia all’avanguardia con bagno turco, sauna secca e umida, zona relax, vasche idromassaggio calde e fredde e doccia emozionale, numerose cabine per trattamenti estetici e spa per viso e corpo, una palestra con le ultime tecnologie.

Da ultimo, non poteva mancare un programma che mettesse al centro gli ospiti e la possibilità di vivere una vacanza spensierata anche in termini di sicurezza e salute. Tutti gli hotel del Gruppo hanno un rigoroso protocollo di sicurezza igienico-sanitaria, certificato con SGS, per cui l’applicazione della tecnologia e la digitalizzazione di esperienze e processi giocano un ruolo importante.

E, come nel resto delle strutture Palladium Hotel Group, anche gli ospiti del Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa e del Grand Palladium Sicilia Resort & Spa hanno a disposizione un servizio on demand che consente loro di effettuare i test Covid, nonché la successiva analisi e consegna dei risultati.