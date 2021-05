Un portale tutto dedicato agli Emirati Arabi per Evolution Travel













Nuovo portale dedicato agli Emirati Arabi per Evolution Travel, che amplierà la programmazione sulla destinazione con l’obiettivo di mappare a breve termine tutti i sette Emirati, cogliendone le differenti specificità e caratteristiche.

«Quest’area è semplicemente straordinaria e avendo avuto modo di conoscerla nella sua interezza sono davvero molto soddisfatta della decisione da parte del management di Evolution Travel di dar seguito al progetto di un portale incentrato non più soltanto su Dubai, ma su tutti e sette gli Emirati Arabi. L’impegno che ogni singolo emirato sta mettendo in campo per contrastare il Covid-19 è funzionale alla ripresa del turismo e stiamo lavorando per far crescere sia le proposte dedicate alle singole destinazioni sia quelle che combineranno più mete, abbinando, per esempio, una visita all’Expo, qualche giorno di mare a Fujairah e la scoperta di una meta dall’incredibile vivacità culturale quale Sharjah», commenta Cristina Giro, promotrice di riferimento prodotto Emirati Arabi Evolution Travel.

Dopo Abu Dhabi e Ras al-Khaimah, che sono già tra le proposte con pacchetti che abbinano hôtellerie di lusso, attrazioni quali il Louvre Abu Dhabi o il Ferrari World e vacanze mare, le prime destinazioni a ricevere attenzione saranno Fujairah e Sharjah. Ulteriormente diversificate saranno, naturalmente, le idee di viaggio dedicate a Dubai, in relazione all’Esposizione Universale che aprirà i battenti il prossimo ottobre e che rappresenterà un’attrazione dall’eco internazionale.

«Continuiamo a investire strategicamente anche sulla programmazione di medio raggio per essere pronti per il momento in cui il desiderio di viaggiare delle persone potrà essere nuovamente soddisfatto. Il media trip fatto a Dubai ha suscitato interesse e abbiamo registrato un numero superiore alle attese di richieste e domande orientate a capire come e quando si potrà tornare negli Emirati. Il lavoro che stiamo facendo per mappare tutta l’area prospetta un buon esito e non vediamo l’ora di poter presentare tutte le novità che Cristina Giro e il nostro staff stanno sviluppando», conclude Carmine Di Meo, responsabile reparto programmazione prodotti Evolution Travel.